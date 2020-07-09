شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ارتفاع الإصابات.. إيطاليا تحظر دخول مسافرين من 13 دولة والان نبدء بالتفاصيل

حظرت إيطاليا اليوم الخميس دخول مسافرين من 13 دولة وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية في الإصابة بفيروس كورونا

وشملت القائمة التي أعدتها وزارة الصحة أرمينيا والبحرين وبنجلادش والبرازيل والبوسنة وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.

وقال وزير الصحة روبرتو سبرانزا في بيان إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن بدخول البلاد لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.