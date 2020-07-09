استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب اخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفل حارس في محافظة سلفيت بشمالي الضفة الغربية، مساء الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح تلقته ”الخليج 365”، إن فلسطينيا "استشهد برصاص الاحتلال بعد أن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، من قرية كفل حارس".

وأضافت أن الفلسطيني "أٔصيب بالرصاص الحي في رقبته".

Advertisements

وقالت مصادر فلسطينية في كفل حارس لـ"الخليج 365" إن الشهيد هو إبراهيم أبو يعقوب، 33 عاما.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن فلسطيني أخر أصيب في قدمه برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفلسطينيين دون مبرر.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها ضم 30% من مساحة الضفة الغربية.