نيجيريا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الكمين الإرهابي لـ 35 جنديا

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/7/10 12:26 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت مصادر أمنية نيجيريا، مساء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الكمين الذي نصبه إرهابيون على طريق رئيسي، للجيش، في شمالي شرق البلاد، إلى 35 جنديا.
وقالت المصادر إن الهجوم وقع، الثلاثاء، على بعد حوالي 40 كليومترا من مدينة مايدوغوري، مهد تنظيم بوكوحرام الإرهابي.
وقال أحد المصادر: إن "قافلة عسكرية تعرّضت لكمين نصبه إرهابيون في قرية بولابولين على الطريق بين مايدوغوري ودامبوا".
وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 23 جنديا وفقدان آخرين.
لكنّ مصادر أمنية قالت إنّه تم العثور على مزيد من الجثث.
وقال أحد هذه المصادر ،طالباً عدم نشر اسمه:" فقدنا 35 جنديا في الكمين، وجرح 18 آخرون فيما لا يزال 30 آخرون مفقودين".
وعثرت فرق الإنقاذ على مزيد من الجثث في الأحراش، حسب نفس المصدر.
وقال المصدر:" لقد كان هجوما مفاجئا، الإرهابيون اختبئوا داخل الزرع، وفتحوا النيران على القافلة عند مرورها".
وكانت القافلة في طريق عودتها من دورية ضدّ الجماعات الإرهابية في مايدوغوري حين تعرّضت للهجوم المسلّح.
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