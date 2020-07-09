ستة مصابين بكورونا بين نواب البرلمان الإيراني الجديد

أصيب 6 نواب على الأقل من أعضاء البرلمان الإيراني المنتخب حديثا بفيروس كورونا، في ظل تفشي موجة جديدة من وباء كورونا في إيران.

وذكر موقع راديو "فاردا" الإيراني المعارض الذي يبث من العاصمة التشيكية براج، أن أحدث ضحايا الفيروس كان ممثل مدينة أورمية، وحيد جلال زادة.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، الأربعاء بأن جلال زاده، حاكم غرب أذربيجان السابق، (في الفترة من 2009 إلى 2013 إبان حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد) قد تم وضعه في الحجر الصحي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم اللجنة التنفيذية في المجلس، محمد حسين فرهنكي، إصابة سبعة أعضاء في البرلمان بعد إجراء اختبارات لأكثر من 100 نائب.

ولم يكشف عن هوية المصاب السابع بعد.

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في الوقت ذاته، قال موقع تابناك، موقع محلي، إن النائب عن مدينة كرمان، محمد مهدي زاهدي، كان أول ضحايا الفيروس في البرلمان.

وأشار الموقع إلى أن زاهدي يرقد حاليا في العناية المركزة، لمعاناته من مشكلات التنفس.

وقبيل تدشين البرلمان الحادي عشر، توفي كل من محمد علي رمضاني وفاطمة رهبر المنتخبان عن محافظتي أستانا أشرفية وطهران، بسبب الإصابة بعدوى كورونا.

وفي الفترة البرلمانية السابقة، أصيب العديد من النواب بعدوى فيروس كورونا. وأعلن آنذاك أن السبب الرئيسي بانتشار العدوى كان ممثل مدينة قم، أحمد أميرابادي فراهاني، والذي حضر إلى المجلس رغم حالته الخطيرة.

وكانت مدينة قم بؤرة لتفشي العدوى في إيران بين شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار. ويعتقد مراقبون أن الطلاب الصينيين في معاهد المدينة الشيعية كانوا مسؤولين عن انتشار الفيروس.