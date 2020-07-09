محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
عقد المجلس الرئاسي، بحزب الحرية المصري، بحضور النائب معتز محمود، والدكتور محمد الفيومي، والمحاسب احمد مهنى، اجتماعه الأول اليوم، مع أمناء المحافظات بالحزب، من أجل الوقوف على خطة الحزب في المرحلة المقبلة.
وأكد المجلس، أن حزب الحرية المصري هو حزب وسطي مؤيد وداعم للقيادة السياسية، وأنه مدافع عن الدولة المصرية ومؤسساتها بكل قوة، وأن الحزب يعد جزء من الائتلاف الانتخابي للأحزاب المصرية.
وانتهت المناقشات إلى عدة نقاط جاء على رأسها، ضرورة مواصلة العمل والجهد لزيادة النشاط و وزيادة عدد العضويات داخل الحزب، والعمل على فتح مقرات جديدة وزيادة الفعاليات وتوثيقها بطريقة موحدة بجميع المحافظات.
وأكد الاجتماع، ضرورة قيام كوادر الحزب وقياداته بتأييد مرشحي ائتلاف الأحزاب (قائمة - وفردي) بشكل واضح وصريح، وحشد المواطنين للحضور في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى في المحافظات التي لا يوجد للحزب مرشحين بها.
كانت هذه تفاصيل خبر حشد المواطنين في انتخابات الشيوخ.. حزب الحرية يضع خطة وقواعد عمل المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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