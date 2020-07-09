راعي كنيسة بتبرع بـ"صك أضحية" في المنيا.. والأوقاف: ضربة في قلب التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تبرع قس في مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، اليوم الخميس، بصك أضحية لصالح إدارة أوقاف الشيخ مسعود، التابعة لمديرية أوقاف المنيا.

وقال الشيخ سعيد جمعة عزام مدير إدارة أوقاف الشيخ مسعود بمركز العدوة، اليوم الخميس، إن القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس بقرية الشيخ مسعود، تواصل معه وطلب المشاركة في مشروع صك الأضحية، مؤكدا أن هذا يعد رسالة قوية للعالم أجمع بأن المصريين على قلب رجل واحد، وفي الوقت ذاته "ضربة موجعة ومؤلمة في مقتل لكل دعاة التطرف والتشدد".

وأوضح "عزام" أن صكوك الأضاحي مشروع قومي انطلق عام 2015، ويخدم نحو 2 مليون أسرة مصرية تصل إليهم اللحوم عقب عيد الأضحى المبارك، ويستهدف الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا

