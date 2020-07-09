مصر: حكم نهائي بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان و4 آخرين من القيادات



أيَّدت أعلى محكمة طُعون في مصر، الخميس 9 يوليو/تموز 2020، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وفق إعلام محلي.



وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، قالت إن محكمة النقض قضت، اليوم، برفض طعن محمد بديع وآخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتب الإرشاد".



كما أوضحت أن المحكمة قضت في حكم نهائي بتأييد حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) على بديع ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين من قيادات الجماعة، وفق المصدر ذاته.



في ديسمبر/كانون الأول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أوَّلي، بالسجن المؤبد على كل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمود أبوزيد، ومصطفى فهمي.



أحداث القضية تعود إلى احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، إذ وقعت اشتباكات دامية أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، شرقي القاهرة، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.



وبعد الانقلاب في يوليو/تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة قُتل فيها مئات من أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وجرى توقيف آلاف خضعوا لمحاكمات جماعية وسريعة صدرت فيها أحكام عديدة بالإعدام والمؤبد، ألغت محكمة النقض عشرات منها خلال الأعوام الأربعة الماضية.



المصدر: الاناضول