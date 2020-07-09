“غولدمان ساكس” الأمريكي يعدل توقعاته لأسعار النفط في 2020

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وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط من ماركة “برنت” 40.51 دولار، فيما توقع أن يبلغ سعر برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 36.88 دولار.
وتعرضت أسواق النفط في العام الجاري لضغوطات مع تراجع الطلب على الذهب الأسود بفعل أزمة كورونا.
واتفقت دول مجموعة “أوبك+” في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري.
على أن تقلص هذه التخفيضات بشكل تدريجي بعد يوليو المقبل وحتى نهاية أبريل 2022.
الجدير بالذكر أن سعر برميل النفط بدأ بالانهيار بين شهري أبريل ومايو إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، مما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو/أيار حينها، كان على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن.
لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين مما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37.63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.