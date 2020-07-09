كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حكومة ماليزيا تستدعي سفير قطر بسبب ما نشرته قناة "الجزيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر أن "السلطات الماليزية استدعت السفير القطري في كوالالمبور فهد كافود، على خلفية الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين في ماليزيا".

وقالت المصادر: إن "الحكومة الماليزية استدعت سفير قطر في ماليزيا؛ بسبب ما بثته الجزيرة، وستعيد النظر في العلاقة التي تربط البلدين"، واصفة قناة الجزيرة بإنها "شبكة إعلامية متحيزة تضع إهتمام قطر على كل شيء".

وخلال هذا الأسبوع، طالب وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال أحد المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجزيرة" تتحدث عن وضع العمالة غير الشرعية في ماليزيا، وهي لا تتحدث عن معاناة العمال الشرعيين في بناء المنشآت الرياضية، الذين يعانون من الإهمال ويعيشون منذ أشهر بدون دفع مستحقاتهم.