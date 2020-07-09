كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا.. الشرطة تطالب "الجزيرة" بالاعتذار بسبب الأخبار الكاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الماليزية: إنها "ستقوم باستدعاء صحفيين من قناة الجزيرة الإخبارية القطرية؛ لأستجوابهم بشأن فيلم وثائقي عن اعتقال مهاجرين غير شرعيين لا يحملون وثائق"، وهو الفيلم الذي وصفته السلطات بأنه محاولة لتشويه صورة ماليزيا، ويجيء الاعتقال على ضوء تردي العلاقة مع قطر منذ استقالة رئيس الوزراء السابق محمد مهاتير.

وأصبحت علاقة قطر في أقل مستوى منذ تولى رئاسة الحكومة محيي الدين ياسين في شهر مارس الماضي، وترافقت مع زيادة الغضب تجاه الأجانب واللاجئين المتهمين بنشر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وإرهاق موارد الدولة.

وخلال هذا الأسبوع، طالب وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال أحد المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجزيرة" تتحدث عن وضع العمالة غير الشرعية في ماليزيا، وهي لا تتحدث عن معاناة العمال الشرعيين في بناء المنشآت الرياضية، الذين يعانون من الإهمال ويعيشون منذ أشهر بدون دفع مستحقاتهم.