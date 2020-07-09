كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نتنياهو: إسرائيل تشهد حالياً ذروة الموجة الثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن "إسرائيل تشهد حالياً ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكر نتنياهو: أن "آخر جولة من تخفيف القيود على التفشي جرى تطبيقها أبكر مما يجب"، مضيفا: "أنا أتحمل مسؤولية هذه الخطوة، كما آخذ على عاتقي واجب إصلاحها"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وتأتي تصريحات "نتنياهو" تزامنا مع ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 1650 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 34825.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي "ماجلان" أدخلوا للحجر الصحي، وذلك بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.