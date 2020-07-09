كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نتنياهو: إسرائيل تشهد حالياً ذروة الموجة الثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن "إسرائيل تشهد حالياً ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكر نتنياهو: أن "آخر جولة من تخفيف القيود على التفشي جرى تطبيقها أبكر مما يجب"، مضيفا: "أنا أتحمل مسؤولية هذه الخطوة، كما آخذ على عاتقي واجب إصلاحها"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتأتي تصريحات "نتنياهو" تزامنا مع ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 1650 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 34825.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي "ماجلان" أدخلوا للحجر الصحي، وذلك بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا.

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