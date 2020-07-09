كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني على التوالي.. الأردن تعلن عدم رصد إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، مساء الخميس، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت لجنة المتابعة الخاصة بكورونا، في موجز صحفي: إنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، سواء محلية أو خارجية، لليوم الثاني على التوالي"، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة عند مستوى 1169 إصابة.

وذكرت اللجنة، أنه "سجلت 5 حالات شفاء من فيروس كورونا"، مؤكدة على إجراء 7876 فحصاً مختبرياً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن في البلاد 448701 فحصا، لافتة إلى أن أعداد الوفيات بسبب الوباء بقيت عند 10 حالات وفاة.