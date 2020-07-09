كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 1650 إصابة جديدة بوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34825.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 4 وفيات جديدة جراء الفيروس، وبلغت حصيلة ضحايا الجائحة في إسرائيل بالتالي 348 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 18452.