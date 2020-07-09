كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أنها "سوف تقوم بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194: إن "رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها".
وأضاف جيبريسوس: "من الواضح أن حجم هذا الوباء، الذي أثر تقريبا على كل شخص في العالم، يستحق تقييما ملائما، تقييما نزيها"، موضحاً أن "اللجنة ستقدم تقريرا مؤقتا أمام الاجتماع السنوي لوزراء الصحة في نوفمبر المقبل، ثم تقدم تقريرا جوهريا مطلع العام 2021".
وتابع: "هذا ليس تقريرا تقليديا سيتم التوقيع عليه ثم يوضع على الرف ليتراكم فوقه الغبار، إنه أمر نأخذه على محمل الجد".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.