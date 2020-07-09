كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أنها "سوف تقوم بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194: إن "رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها".

وأضاف جيبريسوس: "من الواضح أن حجم هذا الوباء، الذي أثر تقريبا على كل شخص في العالم، يستحق تقييما ملائما، تقييما نزيها"، موضحاً أن "اللجنة ستقدم تقريرا مؤقتا أمام الاجتماع السنوي لوزراء الصحة في نوفمبر المقبل، ثم تقدم تقريرا جوهريا مطلع العام 2021".

وتابع: "هذا ليس تقريرا تقليديا سيتم التوقيع عليه ثم يوضع على الرف ليتراكم فوقه الغبار، إنه أمر نأخذه على محمل الجد".

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