كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الجزائر تفرض حجر منزلي جزئي في ولاية ورقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة شمال شرق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إنه "تم فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الخامسة صباحاً من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل"، مضيفاً أن "هذا يأتي في إطار تدعيم تدابير الوقاية من تفشي الفيروس، بعد مراجعة التطورات المتعلقة بالوباء في الولاية"، حسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر نفسه أن الحجر الجزئي، الذي تم إقراره يشمل التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات، وسجلت الجزائر حتى اليوم 978 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا.