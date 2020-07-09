كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبراء سياسيون يكشفون المسئول عن مقتل الهاشمي ومصلحته من وراء ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحول ذلك، قال الباحث السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان، إن عملية اغيال الهاشمي دنيئة وغيرحضارية وتهدف إلى الإتجاه بالعراق نحو الفوضي، فقد كان متخصصا في شئون الجماعات المسلحة وكان محلل سياسي، وتعتبر أطروحاتته متوازنة ومعتدله، ولكن قوى الظلام في الداخل العراقي سعت للتخلص منه، لأنها لا ترغب بوجود أمثاله.
وأشار "الوزان" في تصريح خاص، إلى أن أسلوب مقتل الهاشمي يوضح أن من نفذ العملية هو إحدي المليشيات المسلحة في العراق والتابعة لإيران، موضحا أنه سبق وأن تلقى الهاشمي تهديدات من مسئول في حزب الله، ويدعى أبو على وكان ذلك قبل 10 أيام من اغتياله، ولكنه لم يأخ> الهاشمي الأمر على محمل الجد، واستمر في طريقة.
وأضاف:" تعتبر تلك العملية تحدي لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي وحكومته ودوره في نزع السلاح، وحصره بيد الدولة، وكرد فعل على قيامه بتفتيش مقر حزب الله واعتقال من كانوا يخططون لقصف السفارة الأمريكية وبذلك فان العملية تمثل صراع وتحدي كبير، وهو ما يؤكد أن الشعب بدأ يميل إلى جانب الكاظمي في تنفيذ أجندته الهادفة لإعادة القانون وهيبة الدولة كما يقول.
وبين شنشل أن النفوذ الايراني في العراق بدا يكبر أكثر ممن كان عليه سابقا، وخاصة بعد فتح المجال للحشد الشعبي وسيطرة حزب الله على كل كافة المليشيات التابعة لإيران وغيرها.