كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية.. الشرطة تعلن العثور على جثة رئيس بلدية سيئول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، العثور على جثة رئيس بلدية العاصمة سيئول بارك ون-سون، عقب اختفائه في ظروف غامضة، مؤكدة على أن جثة رئيس بلدية العاصمة عثر عليها في شمال المدينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت ابنة رئيس بلدية سيئول الشرطة عن اختفاء والدها، عقب أن غادر منزل العائلة إلى جهة مجهولة، لافتة إلى أن "هاتفه كان مغلقاً، تاركاً رسالة تشبه الوصية".

وأطلقت الشرطة عملية بحث عن رئيس البلدية في منطقة سونغ بوك شمال شرق المدينة؛ حيث التقط هاتفه إشارة للمرة الأخيرة.

وكان "بارك" الذي يترأس بلدية سيئول منذ عام 2011 يعد مرشحا محتملا عن الحزب الليبرالي في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2022.