كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة البريطانية تسجل 85 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى مستوى 44602 حالة.

وذكرت الصحة البريطانية: أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 642 حالة ليبلغ 287621 حالة.

وأوضحت وكالة الأنباء العالمية "رويترز": أن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة تجاوز 55000، وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.