كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة البريطانية تسجل 85 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى مستوى 44602 حالة.
وذكرت الصحة البريطانية: أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 642 حالة ليبلغ 287621 حالة.
وأوضحت وكالة الأنباء العالمية "رويترز": أن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة تجاوز 55000، وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,205 مليون إصابة، بينهم أكثر من 553 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,099 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.