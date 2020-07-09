كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، عن تسجيل 833 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصاباتإلى 52840 حالة، وارتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 382 حالة"، موضحة أنه "تم تسجيل 578 حالة تعافي، وليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 42686".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها تضمنت 536 حالة لمواطنين كويتيين و297 حالة لغير الكويتيين.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5011 مسحة، مشيرا إلى أن المجموع العام للفحوصات في البلاد بلغ 422885 فحصا.

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