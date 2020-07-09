كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، عن تسجيل 833 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة الكويتية، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصاباتإلى 52840 حالة، وارتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 382 حالة"، موضحة أنه "تم تسجيل 578 حالة تعافي، وليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 42686".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها تضمنت 536 حالة لمواطنين كويتيين و297 حالة لغير الكويتيين.
وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5011 مسحة، مشيرا إلى أن المجموع العام للفحوصات في البلاد بلغ 422885 فحصا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,205 مليون إصابة، بينهم أكثر من 553 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,099 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.