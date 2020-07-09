أمريكا تفرض عقوبات على أربعة صينيين بينهم سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ

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ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الالكتروني أن الولايات المتحدة فرضت يوم الخميس عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على أربعة صينيين من بينهم تشن تشوان قوه سكرتير الحزب الشيوعي في إقليم شينجيانغ ومدير مكتب الأمن العام بالإقليم.
ولم تكشف وزارة الخزانة سبب فرض العقوبات لكن الولايات المتحدة تسعى لتكثيف الضغط على الصين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر لأسباب من بينها معاملة بكين للويغور المسلمين في شينجيانغ وكذلك إقدام الصين على فرض قانون جديد للأمن القومي على هونج كونج.
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