بومبيو: واشنطن تواصل العمل لإقامة حوار مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن واشنطن تواصل العمل من أجل إجراء حوار مع كوريا الشمالية وتأمل في استمرار تلك المحادثات لكنه أحجم عن تحديد موعد أو تقديم تفاصيل.
وأضاف بومبيو للصحفيين ”نواصل العمل لإقامة حوار وأجرينا محادثات بناءة بشأن كيفية تحقيق تلك النتيجة الجيدة... وهي تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة (الكورية) بأكملها“.
جاءت تصريحات بومبيو بعد أن أجرى نائبه ستيفن بيجون محادثات استمرت ثلاثة أيام في سول.
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