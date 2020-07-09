الخارجية الأمريكية توجه رسالة للصين بشأن التسلح .

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترحب بالتزام الصين بالمشاركة في مفاوضات للحد من التسلح، مضيفة أنه يتعين أن تشمل "الخطوات الحذرة التالية" اجتماعات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: "توصي الولايات المتحدة كذلك بأن تجتمع الصين مع روسيا في موعد مبكر لبحث الخطوات التالية في المفاوضات الثلاثية للحد من التسلح".

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وأضافت: "ترحب الولايات المتحدة بالتزام الصين بمفاوضات الحد من التسلح، وعلى هذا النحو، يتعين أن تشمل الخطوات التالية المعقولة عقد اجتماعات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين، وسيقوم المبعوث الخاص للرئيس لشؤون الحد من التسلح، السفير مارشال بيلينغسلي، بدعوة الحكومة الصينية للانضمام إلى المحادثات بحسن نية في فيينا، النمسا".

وتابعت: "نحن جميعا سوف نطرح وجهات نظر وأهداف مختلفة على المفاوضات، وسوف نختلف بالتأكيد، ولكن الوقت قد حان لإجراء حوار ودبلوماسية بين أكبر ثلاث دول نووية حول كيفية منع سباق تسلح جديد".

وفي السياق أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، يوم أمس الأربعاء، أن موسكو تتفهم موقف بكين تجاه إمكانية التفاوض مع واشنطن حول الحد من التسلح إذا قامت الولايات المتحدة بتخفيض ترسانتها إلى مستوى الصين.