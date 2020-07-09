الجزائر تعين قائدا عسكريا جديدا لقواتها على الحدود مع ليبيا

الخميس 9 يوليه 2020

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، اللواء عمر تلمساني قائداً جديداً للناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة الحدودية مع دولة ليبيا.



وذكر بيان عن الرئاسة الجزائرية، وفقا لــ "العين الإخبارية" ، أن الرئيس تبون كلف اللواء عمر تلمساني بقيادة الناحية العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

وجاء تعيين اللواء تلمساني بعد أيام من وفاة اللواء حسان علايمية، الأحد الماضي، بعد معاناة مع مرض عضال وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الجزائرية.

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وتضم الناحية العسكرية الرابعة بالجزائر غالبية المحافظات الحدودية مع ليبيا، ومقر قيادتها بولاية ورقلة، وتضم 7 محافظات أخرى وهي: المادة 5: تضم الناحية العسكرية الرابعة: التي يوجد مقر قيادتها بورقلة وتضم: بسكرة، الأغواط، الوادي، غرداية، إليزي، جانت.

وشغل اللواء عمر تلسماني عدة مناصب سامية وحساسة في الجيش الجزائري، آخرها رئيس أركان القوات البرية الذي يعد العمود الفقري للقوات المسلحة الجزائرية، بالإضافة إلى قيادته الناحية العسكرية الثالثة بمحافظة بشار (الجنوب الغربي)

ويعرف عن القائد الجديد للناحية العسكرية الرابعة بأنه من جيل الاستقلال، كما أن تكوينه الأساسي كان في القوات الخاصة ويملك خبرة تقارب الـ40 عاماً في مجال القيادة والعميات العسكرية، وكان واحد من كبار القادة العسكريين المشرفين على وضع استراتيجية أمنية لتأمين حدود البلاد الجنوبية