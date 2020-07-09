اشتباكات بين نواب المعارضة وحزب أردوغان

الخميس 9 يوليه 2020

شهد البرلمان التركي، الخميس، اشتباكات بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية، الحاكم، أثناء جلسة مناقشة مسودة قانون الرئيس، رجب طيب أردوغان الخاص بنقابات المحامين.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، فقد شهدت جلسة مناقشة مشروع القانون بالجمعية العامة في البرلمان، اعتراض النائب المستقل، أحمد شيك، على مشروع القانون، واستخدم كلمة "استبداد" لتوصيف النظام الحاكم.

وعلى إثر ذلك همّ عدد من نواب النظام للتعبير عن غضبهم مما قاله النائب المستقل، ورفعوا أصواتهم، ودخل بعضهم في اشتباك بالأيدي.

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وبعدها طلب شيك من رئيس البرلمان التدخل حتى يتمكن من مواصلة حديثه، فتدخل الرجل غير أن أصوات وصيحات أعضاء حزب العدالة والتنمية لم تتوقف.

وعقب تدخل عدد من النواب انتهى الأمر، وأكمل النائب المستقل كلمته، وبعدها أخذ بولنت طوران نائب العدالة والتنمية الكلمة، وقال إن أحمد شيك، "أهان الرئيس أردوغان، وعليه الاعتذار، وإذا لم يعتذر، فيجب إبعاده مؤقتًا من قاعة الجمعية العامة أو عدم السماح له بحضور الجلسة".

ودأب الشعب التركي على مشاهدة مثل هذه المشاجرات على الهواء مباشرة خلال جلسات البرلمان في ظل حالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الذي تعززه توجهات الحزب الحاكم للانفراد بالحكم دون تفعيل دولة القانون والديمقراطيات.

ولعل أحدث النماذج على ذلك إصرار نظام أردوغان على تمرير قانون من شأنه تفتيت نقابات المحامين، وإبطال دورها، رغم المعارضة الشديدة من قبل المحامين أنفسهم، ورفض كل الأحزاب السياسية.