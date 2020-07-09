شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يعلن إطلاق المناورة "حسم 2020" والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 أعلنت القوات المسلحة المصرية، الخميس، تنفيذ المرحلة الرئيسية في المناورة البرية والبحرية "حسم 2020"، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وفق ما أفاد مراسلنا في القاهرة.

Advertisements ويشارك في هذه المناورة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة المصرية، "البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي". ويحضر المناروات وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، الفريق أول محمد زكي

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