شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان الشارقة ينعى القاسمي نائب حاكم الإمارة والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 نعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وبحسب الديوان فقد وافت المنية الفيد اليوم في المملكة المتحدة، وسيتم تقبل التعازي هاتفيا عبر أرقام سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الشارقة لمدة ثلاثة أيام

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