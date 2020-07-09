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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية تكشف أهم طرق انتقال فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن أهم طرق انتقال فيروس كورونا تأتي عبر الرذاذ للمصاب أو الأسطح إذا سقط عليه الرذاذ، مؤكداً أن انتقال كورونا عبر الهواء تحت التقييم، وسوف نوصل المعلومة للجميع فور اعتمادها.
وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 3183 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 223 ألفا و327 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 3046 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 161 ألفا و96 شخصا
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