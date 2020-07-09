شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 09/تموز/2020، في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية

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