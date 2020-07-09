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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تختطف مختل عقليا من شارع عام في ذمار والان مع التفاصيل
الخميس 9 يوليه 2020
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح الخميس 9 يوليو/تموز 2020م، على اختطاف مختل عقلياً من أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية على متن طقم عسكري اختطفت، صباح اليوم الخميس، مختلاً عقلياً يدعى "حسين أحمد أحمد"، من الشارع العام بالمدينة.
وتابعت المصادر، أن المليشيات نقلت المختطف إلى سجن المنطقة الغربية بالدائري الغربي، ولم يتم التعرف على سبب الاختطاف.
وبحسب المصادر فإن المليشيات سبق وأن أختطفت عدداً من المواطنين المختلين عقلياً في محافظة ذمار، وبعضهم أجرت معهم صفقة تبادل أسرى في عملية مغالطة ومخادعة قامت بها المليشيات
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