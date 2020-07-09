شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. الأردن بلا إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 1169 إصابة. وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 942 حالة.

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