شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: "تقدم ضئيل" في مفاوضات ما بعد "بريكست" والان نبدء بالتفاصيل
قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم الخميس، إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحرز سوى "تقدم ضئيل"، ولا تزال هناك اختلافات كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وجاء في البيان أن "المفاوضات لم تظهر حتى الآن سوى تقدم ضئيل".
وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 يناير ، بيد أن قانون التكتل الذي يضم 27 عضوا مازال ساريا حتى نهاية العام .
ويتفاوض الجانبان على اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة بين الجانبين، ولكن مع وجود خلافات صارخة في بعض المجالات، يصبح سيناريو "عدم التوصل إلى اتفاق" احتمالاً متزايداً.
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