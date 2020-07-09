شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: "صافر" كارثة بيئية على وشك الوقوع والان نبدء بالتفاصيل

قالت زارة الخارجية البريطانية إن ناقلة النفط صافر الراسية قبالة شواطئ اليمن تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع. وأوضحت أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن ينسكب منها 1.14 مليون برميل نفط في مياه البحر الأحمر، مضيفة : "يجب على الحوثيين السماح لمفتشي الأمم المتحدة بصعود السفينة وتفريغها من النفط.

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