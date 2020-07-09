منصور بن محمد يزور مستشفى دبي الميداني ويثني على جهود خط الدفاع الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرامية إلى التعزيز المستمر لجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات، كان لها بالغ الأثر في مواجهة جائحة كوفيد 19، والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، منوها سموه بجهود فرق العمل وعلى رأسها الفرق الطبية وتحقيقهم لنجاحات متعددة ساهمت في محاصرة الجائحة.



جاء ذلك خلال زيارة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمستشفى دبي الميداني مع اختتام أعماله وتمكنه من إتمام المهام المناطة به على أكمل وجه، إيذانا بانقضاء فترة التأهب و تمكن دبي من احتواء الجائحة واستعادة السيطرة على انتشار الفيروس خلال فترة وجيزة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ومواكبتها الحثيثة لكافة المستجدات، والتوجيهات الحكيمة التي شكلت رافدا أساسيا لمجموعة التدابير والسياسات الصارمة التي التزمت بها كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالقطاع الصحي والقطاعات المساندة من أجل تخطي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأشاد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستمرة، والدور الكبير لمتابعه في إنجاح خطط وبرامج اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع ونوه بالبنية التحتية المتطورة لإمارة دبي والتي دعمت جاهزية الإمارة للتعامل مع الأزمة والوصل إلى نتائج ونجاحات غير مسبوقة.

ووجه رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الشكر لخط الدفاع الأول من العاملين ضمن القطاع الطبي على اختلاف تخصصاتهم، وتحقيقهم نجاحات كبيرة في محاصرة هذه الجائحة العالمية، والحد من انتشارها من خلال تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وفق أعلى المقاييس الدولية، لافتا إلى أن ما بذل من جهود خلال الفترة الماضية، والتعاون غير المسبوق التي شهدته مختلف مؤسسات وهيئات وأجهزة دبي أظهر مرونة وجاهزية الإمارة للتعامل مع الأزمات الطارئة.

والتقى خلال الزيارة جميع الفرق والكوادر العاملة في كل من مستشفى دبي الميداني ومستشفى الإمارات الميداني و توجه إلى جميع الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين العاملين بالشكر و التقدير لما قدموه من جهود كبيرة وفرت أقصى درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وذلك خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الاستجابة الفورية و العناية الطبية الفائقة وفق أعلى مستويات الرعاية الصحية العالمية على مدى 24 ساعة، حيث قدمت فرق خط الدفاع الأول مثالا رائعا ومشرفا عن معاني التفاني والإخلاص وتمكنت من تجسيد مسيرة العطاء وإيصال رسالة دولة التسامح والإنسانية إلى العالم.

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كما أشاد بدعم مؤسسات القطاع الخاص وإسهاماتها المثمرة في صياغة سياسة التصدي للفيروس و الحد من انتشاره خاصة ما شهدته أعمال المستشفى الميداني من تنسيق و آليات عمل غير مسبوقة ومتناهية في الدقة والسرعة والانسجام بين جميع العاملين على أرضه والمعنيين من كوادر وكفاءات القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة من الجانبين الحكومي و الخاص الذين لم يتوانوا في التضحية بوقتهم وجهدهم ومشاركة خلاصة خبراتهم التي مكنت دبي من ترسيخ مكانتها عالميا في الطليعة من خلال منجزاتها الطبية في مواجهة الجائحة.

وأثنى على مؤشرات الأداء و تقارير المتابعة اليومية من المستويات الاستباقية التي أحرزتها دبي في إدارة هذه الأزمة على الصعيد اللوجستي والإكلينيكي، مما يؤكد على قدرة وجاهزية المستشفيات الحكومية والخاصة على صعيد تولي زمام الأمور ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بأي حالات جديدة مكتشفة من خلال اتباع نموذج العمل الناجح الذي قدمه المستشفى الميداني كمثال يحتذى به في التعامل مع الأزمات.

رافق خلال الزيارة كل من معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي ومدير المستشفى الميداني و الدطتور عارف الشحي مدير مستشفى الإمارات الميداني و عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في تشغيل المستشفيات الميدانية من قبل هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية /صحة/ ، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، والدفاع المدني.

يأتي إغلاق مستشفى دبي الميداني بالتزامن مع الاحتفاء قبل أيام بمغادرة آخر مرضاه واتخاذ القرار بإغلاق أبوابه، وإعلان مختلف الجهات الرسمية في دبي والإمارات استعدادها لاستئناف أطر العمل المعتادة واستقبال الدولة لضيوفها من حول العالم.

و بهذه المناسبة توجه سموه برسالة تحية و تقدير لأفراد المجتمع الإماراتي لما أظهروه من مستويات عالية من الوعي والمساندة المجتمعية المعهودة والوقوف إلى جانب القيادة في تحقيق المصلحة العامة و أكد أهمية مواظبة الجميع واستمرارهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها والتي من شأنها تمكين الدولة من متابعة التقدم بخطى ثابتة نحو التعافي والتغلب على الجائحة.

وأدار مستشفى دبي الميداني الطاقم الطبي التابع لهيئة الصحة في دبي وبدعم إضافي من قطاع الرعاية الصحية الخاص وأكثر من 279 من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء و الصيادلة والممرضين و الفنيين، إلى جانب 200 متطوع ممن شاركوا في توفير مجموعة من الخدمات الصحية والوقائية المتنوعة.