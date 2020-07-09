الجزائر وإيطاليا تدعوان لوقف "فوري" لإطلاق النار في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت الجزائر وإيطاليا، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وحذرتا من تدهور الوضع الخطر الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.



جاء ذلك على هامش زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها، الخميس، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى إيطاليا، أجرى خلالها جلسة مباحثات مطولة مع نظيره لويجي دي مايو.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الجزائرية أن الجانبين "تناولا بشكل مستفيض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة".

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وحذر وزيرا خارجية الجزائر إيطاليا من "التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار".

وأكدت الجزائر وروما على تطابق وجهات النظر بينهما حول ضرورة تسريع العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ودعتا الأطراف الليبية للإسراع في التوصل لحل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي.

وشدد وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا على توافق رؤيتهما لضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية