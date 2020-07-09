رسالة «تحذيرية» من وزير الدفاع المصري بشأن الحدود الغربية

قال وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي إن مصر لاتهدف للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولكنها لن تسمح بتهديد الأمن القومي المصري من الاتجاه الغربي.

وأضاف زكي أثناء تنفيذ المرحلة الرئيسية من المناورة البرية والبحرية " حسم ٢٠٢٠ " بالاتجاه الاستراتيجى الغربى إن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تواصل إستعدادها للتصدي لأي تهديد وترسل رسالة إطمئنان للشعب المصري بأن قواته المسلحة تعمل على مدار الساعة لحماية الدولة المصرية والتصدي لأي تهديد.

وكان وزير الدفاع المصري قد تفقد بمنطقة قبر جابس بالمنطقة الغربية أعمال المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية "حسم 2020 " التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، واستمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.