«أثيوبيا سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة» .. مصر توجه رسالة «نارية» للرد على «آبي أحمد»

ردت وزارة الموارد المائية المصرية، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد الذي قال إن بلاده "سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة وأنها لن تلحق بمصر أي ضرر".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المصرية، المهندس محمد السباعي، في تصريحات خاصة مع موقع قناة "العربية"، إن "الإثيوبيين لو كانوا صادقين لوقعوا على أي اتفاق تم من قبل، لكنهم يطلقون تصريحات إعلامية للاستهلاك وتضييع الوقت، وكلما اقتربنا من لحظة التوقيع على اتفاق يتنصلون من التزاماتهم".
وأضاف أن "هناك بعض الأخطاء التي وقعت بشكل منفرد من الجانب الإثيوبي، عندما اتخذ قرارا من البداية ببناء سد النهضة، دون التشاور مع دول المصب، وبشكل مخالف لكل الأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا تلتزم إعلاميا فقط وتطمئن الشعب المصري أنها لن تحرم بلاده من المياه، لكن عليها إذا ما رغبت في تقديم ما يثبت التزامها أن توثق تلك الضمانات وبشكل قانوني".
وأضاف أنه "وخلال 9 سنوات من التفاوض كانت مصر حريصة على إنجاح المفاوضات وكان المفاوض المصري مرنا جدا، وراغبا في تقريب وجهات النظر، حتى في الاجتماعات الأخيرة التي ما زالت متواصلة لليوم برعاية الاتحاد الإفريقي، ورعاية جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للمنظمة الإفريقية، مازالت إثيوبيا متشددة وتمارس التعنت وبشكل يصعب الوصول لاتفاق عادل ومستدام ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث".
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