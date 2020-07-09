السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15 - 2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2019 وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 29 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 فبراير 2020.

وأصدر الرئيس، القرار رقم 663 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.