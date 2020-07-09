صور.. المجلس الثقافي البريطاني يكرم مدرستين في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم المجلس الثقافي البريطاني في مصر، اليوم الخميس، عدد من المعلمين ومدرستين تابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية في جنوب سيناء.

وقال أحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، إن المدرستين هما: "الزهور الإعدادية بنات، وبدر الابتدائية"، لمشاركتهما الفعالة في فعاليات المجلس الثقافي البريطاني في مصر، من مجالات الفنون، واللغة الإنجليزية، والأنشطة المجتمعية، ضمن "برنامج تدريب المعلمين الوطني، الذي يهدف للوصول إلى التعليم واكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة.

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أضاف مدير الإدارة، أن المجلس الثقافي البريطاني منح شهادة تقدير لمدرسة الزهور الإعدادية بنات، تقديرًا لمشاركة المدرسة في البرنامج، وحصلت مدرسة بدر الابتدائية على شهادة تقدير أيضًا، لمشاركتها الفعالة في البرنامج التدريبي الذي نظمه المجلس البريطاني.

كما جرى تكريم شعبان على مصطفى، موجه الفيزياء في البرنامج ذاته، وتفاعله الإيجابي وحصوله على شهادة اعتماد، وحصلت مدرسة الأمل الرسمية للغات، على المركز الأول في التوجيه التربوي.

وقدم مدير الإدارة الشكر إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية، وحرصه على تكريم قيادات ورموز التربية والتعليم في شتى المجالات.