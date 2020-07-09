ضبط موظف في شرم الشيخ لاتهامه بحيازة "هيروين"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

ألقت قوات الأمن في مباحث شرم الشيخ، اليوم الخميس، القبض على موظف لاتهامه بحيازة لفافات من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء محمد خريصة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من اللواء محمد كامل عناني، مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد بالقبض على متهم بالإتجار في الهيروين .

وشنت إدارة البحث الجنائي بشرم الشيخ، حملة للتواجد الشرطي بالشارع، لضبط الخارجين عن القانون، ووقف ظاهرة انتشار المخدرات بين المواطنين.

Advertisements

وخلال تواجد الحملة في كمين مخرج منطقة الرويسات، جرى الاشتباه في المتهم "هاني. ع. ع. ج" 25 عامًا، مقيم بمحافظة القاهرة، ويعمل موظف استقبال في أحد فنادق شرم الشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جرى تفتيش المتهم، وعثر بحوزته على 8 لفافات لمخدر الهيروين ولفافة كبيرة الحجم بلاستيكية، بها مخدر هيروين تزن 20 جرامًا، تقريبا ومبلغ 400 جنيه وهاتف محمول.ب

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة "الهيروين"، بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة البيع، والمحمول للاتصال بعملائه

وجرى تحرير المحضر رقم (3605) لسنة 2020، جنح أول شرم الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.