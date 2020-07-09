الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أقرت خلال بيان رسمي لها، الأربعاء، أن فيروس كورونا ينتقل عبر الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء، وذلك بعد وجود أدلة مبدئية تحتاج إلى أبحاث متعددة.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن هناك بعض الأدلة المبدئية التي تشير إلى ذلك، ويأتي تعليق المنظمة بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرًا لعلماء أكدوا أن الفيروس ينتشر عبر الهواء على عكس ما كان سائدًا خلال الستة أشهر الماضية بأنه لا ينتقل عبر الهواء.

وبحسب ما نقل موقع "إيكونومي تايمز"، أكدت المنظمة أنه يجب زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية إلى حين انتهاء التجارب والأبحاث حول وجود الفيروس في الهواء مثل:

1- الحفاظ على مسافة متر واحد بين كل شخص والآخر، واستخدام الأقنعة خارج المنزل طيلة الوقت.

2- ضرورة الاستمرار في عدم لمس الأنف والفم بالأيدي غير النظيفة أو لمس الأسطح قدر الإمكان.

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3- تنظيف الأسطح وتعقيمها داخل المكاتب والمنازل مع استخدام المطهرات الفعالة التي تحتوي على نسبة 70% من الكحول.

4- المواظبة على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو فركها بكحول إثيلي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، تقول إن مرض كوفيد-19 ينتقل أساسًا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، السبت الماضي، أن مئات العلماء يقولون إنهم خلصوا إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر، مضيفة أنهم يدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الصحيفة إن 239 عالمًا من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المقبل أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة من الفيروس قادرة على إصابة الإنسان.

وقال العلماء إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيرا تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة.