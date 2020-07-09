تمديد عضوية مصر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

صرح السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا اليوم الخميس بأن وفد مصر حقق انتصارا دبلوماسيا جديدا بالحصول على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2020-2022، مما سيسمح بامتداد عضوية مصر الحالية في المجلس لعامين آخرين.

وأضاف عامر أن المجموعة الإفريقية في فيينا أقرت، وبتوافق الآراء، ترشيح مصر مجددا لعضوية المجلس مقابل ترشيحات سبع دول إفريقية أخرى تنازلت عن ترشحها لصالح مصر، حسبما ذكر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأكد السفير عمر عامر أن تجديد عضوية مصر في مجلس المحافظين يعكس تقديرا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن جهودها في مجال منع الانتشار النووي، ومطالبتها المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيُعقد خلال الفترة من 21 إلى 25 أيلول/ سبتمبر 2020، قرار المجموعة الإفريقية بترشيح مصر لعضوية مجلس المحافظين للفترة 2020-2022.

تجدر الإشارة إلى أن مصر انضمت لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتحرص منذ ذلك الحين على شغل عضوية مجلس محافظي الوكالة، وهو المجلس الذي يضم 35 عضوا يضطلعون بمسؤولية صنع قرارات الوكالة في كافة المجالات ذات الصلة بالطاقة النووية.

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