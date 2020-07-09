أعلنت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، استكمال إجراءات ‏القبول المبدئي ‏لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم ‏‏50.‏ وأشارت إلى أن الاختبارات والفحوصات تأتي في ‏ظل تطبيق كافة ‏الإجراءات والتدابير الاحترازية ‏للوقاية من فيروس كافة ‏الإجراءات والتدابير الاحترازية ‏للوقاية من فيروس كورونا ‎ .‎ وتبدأ الإجراءات بالكشف الحراري عن بعد، ثم محاضرة تعريفية ‏بكيفية Advertisements أداء الاختبارات والفحوصات، ومنها قياس الطول ‏والوزن، ثم الكشف الطبي.‏ أداء الاختبارات والفحوصات، ومنها قياس الطول ‏والوزن، ثم الكشف الطبي.‏ وبعد اجتياز كافة الفحوصات بنجاح، يتم عرض الطالب على ‏لجنة مشكلة من تخصصات عدة، لاختبار قدراته في المعلومات ‏العامة والتعرف على السمات الشخصية. استكمال إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) بكلية الملك فهد الأمنية،

في ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . pic.twitter.com/KrKAO2yH5d — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) July 9, 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: تاهيل ضباط أكاديمية الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.