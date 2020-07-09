أعلنت الامارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان نائب حاكمها الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي. ونعى ديوان حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نائبه الذي توفي في بريطانيا، معزيا أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم بوفاة الشيخ أحمد. محمد القاسمي، نائبه الذي توفي في بريطانيا، معزيا أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم بوفاة الشيخ أحمد. ولم يبين الديوان أسباب الوفاة، مضيفا أن التعازي في الفقيد سيتم تقبلها طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا. التعازي في الفقيد سيتم تقبلها طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا. يذكر أن المرحوم كان قد شغل منصب نائب حاكم الشارقة، وهو أحد أبناء الحاكم الأسبق للإمارة سلطان الثاني بن صقر القاسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.