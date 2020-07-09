بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا تتعدى 44 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البلاد، مقابل 126 في إحصائية أمس الأربعاء.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية، بارتفاع حصيلة وفيات الفيروس في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 85 حالة لتصل إلى 44 ألفا و602.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 5 يونيو الماضي 22 حالة، وفي 6 يونيو 16 حالة، وفي 7 يونيو 155 حالة، وفي 8 يونيو 126 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد

الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 642 حالة، ليبلغ 287 ألفا و621 حالة.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز"، أن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة، تجاوز 55 ألف حالة، وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.