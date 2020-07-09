وزير المالية التونسي: الوضع المالي صعب للغاية في ظل عجز الموازنة بالمليارات

وصف وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش، الوضع المالي للدولة بـ"الصعب جدا" في ظل اتساع الفجوة المالية في موازنة الدولة إلى 13 مليار دينار (4.5 مليار دولار).
وصلت إلى 8 مليارات دينار، بالإضافة لآثار وباء كورونا والبالغة قرابة 5 مليارات دينار بحسب أحدث بيانات.
وقال وزير المالية في تصريحات على صفحة وزارة المالية بموقع فيسبوك اليوم الخميس، إن الفجوة المالية بموازنة الدولة
وتوقع يعيش تجاوز نسبة 5 % في عجز الموازنة لعام 2020 ونسبة مديونية في حدود 85%.
وقال الوزير: "13 مليار دينار في عام واحد هذا رقم عال جدا، لهذا نحتاج إلى قرارات جريئة".
وأوضح يعيش، أن الوضع يحتاج إلى استراتيجية لإنقاذ اقتصاد البلاد، مضيفا، أن "الوعي الجماعي والعمل المشترك سيكون أول مراحل الإنقاذ".
وفي حين توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد التونسي إلى نسبة 3ر4 % لعام 2020، فإن رئيس الحكومة قال: إن نسبة الانكماش قد تتجاوز 6 %.
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