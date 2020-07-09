وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 66 إصابة بكورونا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي من أعلى النسب التي تم تسجيلها في لبنان، وذلك بعد جدل أثير مع انتشار معلومات عن تسجيل 173 إصابة بالفيروس.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قالت الوزارة في رسم بياني نشرته عبر "تويتر" إنها سجلت 44 إصابة محلية، و22 إصابة لوافدين إلى البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات
ولفتت الوزارة إلى أن 38 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 10 إصابات في العناية المركزة.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن العدد استقر عند 36.
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