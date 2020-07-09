بعد دخوله عالم الغناء.. وشمة يرد على انتقادات “استغلاله صداقة الفنانين” ويجيب عن تعاليق الجمهور – فيديو

دخل مصمم الأزياء، عصام وشمة، عالم الغناء، أخيرا، من بوابة أغنية راب بعنوان “طاي طاي” أصدرها رفقة المغني، والموزع المعروف مادارا.

وحل وشمة ضيفا على”اليوم 24″، ليقرب الجمهور أكثر من قرار دخوله عالم الغناء، والرد كذلك على بعض الانتقادات، التي وجهها إليه الجمهور.

وكشف وشمة أنه خاض تجربة الغناء بتشجيع من أصدقائه الموسيقيين، الذين أشرفوا على تسجيل عمله الجديد، وأكدوا له أنه قدم الراب بشكل جيد.

وتلقى وشمة العديد من الانتقادات، بسبب تحوله من التصميم إلى التمثيل، والغناء، منها استغلاله لأصدقائه الفنانين لولوج عالم الفن، فرد عليها في دردشة “اليوم 24”.