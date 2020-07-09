حمزة الفضلي يطلق جديده.. أسامة بنجلون معه في الكليب- فيديو

أصدر الفنان المغربي حمزة الفضلي، أمس الأربعاء، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “الدرهم”، التي كتب كلماتها، ولحنها بنفسه.

وصور كليب العمل في مدينة مراكش تحت إدارة المخرج عثمان إسماعيلي علوي، ويحضر فيه الإعلامي أسامة بنجلون، مشاهير أنستغرام ندى أوبنيشو، وصوفيا بلكامل، سلوى أنلوف.

وتحكي قصة الأغنية عن التحديات، والعقبات، التي يواجهها الشباب في طريق لتحقيق ذواتهم، وطموحاتهم، متحدثا عن الدور، الذي أصبح يلعبه المال في تحديد مسار الإنسان.

يذكر أن حمزة الفضلي حاصل على جائزة أفضل مغني في شمال إفريقيا في مسابقة “أول أفريكا ميوزيك أوردز” عام 2018، ونال لقب اكتشاف السنة بمسابقة “موروكو ميوزيك أوورد”، عام 2016، عن أغنية “بين يديها”.