58 وجهة.. طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لـ6 مدن أخرى

الخميس 9 يوليه 2020

أعلنت طيران الإمارات اليوم الخميس، استئناف تشغيل رحلاتها إلى 6 وجهات أخرى، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر إلى دبي وعبرها.



والمدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: جنيف (15 يوليو/تموز)، لوس أنجلوس (22 يوليو/تموز)، دار السلام (1 أغسطس/آب)، براغ وساو باولو (2 أغسطس/آب) وبوسطن (15 أغسطس/آب).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات بحلول منتصف (أغسطس/ آب 2020) إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تشغيل رحلات إلى الكويت بدءاً من يوم الأربعاء 8 يوليو/تموز وحتى 14 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد تلقيها الموافقات الحكومية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نشهد ارتفاعاً متواصلاً في اهتمام العملاء والطلب على السفر منذ الإعلان عن فتح أبواب دبي أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال، وأيضاً مع اتساع خيارات السفر التي نوفرها ونحن نعيد تدريجياً ربط وجهات شبكة خطوطنا".

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وتابع: "وفي الوقت الذي نواصل العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستئناف عمليات الطيران، فإننا نؤكد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا".

ويمكن لعملاء طيران الإمارات السفر براحة وأمان عبر دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية أو التوقف في دبي، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، راجعت طيران الإمارات سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر.

ويمكن للعملاء الذين يشترون تذكرة طيران الإمارات بحلول 31 يوليو/تموز 2020 للسفر في أو قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الاستمتاع بخيارات إعادة حجز سخية إذا اضطروا إلى تغيير خطط السفر بسبب قيود غير متوقعة على الرحلات أو السفر بسبب "كوفيد-19"، أو عندما تكون فئة حجزهم مرنة Flex أو مرنة جداً Flex plus.

وبعد استئناف توفير خدمة السيارة مع سائق وإعادة فتح الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، أصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاستمتاع بهذه الخدمات المميزة، بالإضافة إلى رحابة المقعد والخصوصية على الطائرة.

وتنفذ طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.