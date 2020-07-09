شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى أحمد بن سلطان القاسمي والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس .

وقال في حسابه على تويتر: تعازينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي طيب الله ثراه ... عظم الله أجركم .. وأحسن عزاءكم .. وألهمكم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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